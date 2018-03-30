В августе прошлого года московский синдикат DC7499 выдвинулся на фестиваль Chaos Construction, где мы провели два дня в боевом режиме с треком отменных докладов и интерактива в зоне Hardware Village и мастер-классом в искусстве взлома замков на стенде Lockpick Village.

Помимо ламповой годноты, демосцены и массы образовательных мероприятий, среди самого настоящего «хаоса», наша небольшая компания обнаружила настоящий оазис 2000-х годов, который состоял из нескольких компьютеров с играми, до боли в глазах знакомыми каждому. Забрав из Санкт Петербурга кусочек атмосферы, в декабре 2017 года мы провели первое Lan Party 2000, собрав круг старых друзей и погрузившись в ночь противостояний и веселого времяпрепровождения.

Теперь, в ночь с 31 марта на 1 апреля 2018 года, в олдскульном компьютерном клубе Flashback (м. Ленинский проспект, 2-й Донской проезд, 10, стр. 2) состоится вторая по счету Lan Party 2000! Начало мероприятия заплинировано на 23:00 по московскому времени.

В программе Lan Party: битвы 1х1, 2х2, 4х4 в Counter Strike 1.6, Quake 3, WarCraft 3, Xbox One, целая ночь противостояний и как всегда теплое и приятное общение с комьюнити, а также бар с пивом!

Участие платное, стоимость посещения Lan Party 2000 — 500 рублей. Фактически, вы оплачиваете ночь по тарифу клуба Flashback. Мероприятие будет проходить за закрытыми дверями, но у нас есть 5 свободных приглашений, которые вы можете получить, обратившись в Telegram-чат DC7499.