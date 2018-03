Специалисты компании ESET сообщили о новой фишинговой атаке, нацеленной на пользователей одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, Poloniex. В Google Play появилось новое вредоносное приложение, предназначенное для кражи данных. Дело в том, что, несмотря на солидный статус и огромное количество пользователей, у Poloniex есть официальный сайт, но отсутствует собственное мобильное приложение, чем давно и успешно пользуются мошенники.

На этой неделе вирусный аналитик ESET Лукас Стефанко обнаружил в Google Play новое вредоносное приложение, использующее бренд Poloniex. На тот момент программа не собирала данные – только переадресовывала пользователей на официальный сайт биржи.

I found fake @Poloniex app on Google Play in a feeding phase.

After start, opens phishing web with redirection to legit Poloniex. If there is large user base then there wont be any redirection. pic.twitter.com/0UYMV9yIDA

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) March 28, 2018