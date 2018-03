29 марта 2018 года в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, затронувший Россию, Европу, СНГ и страны Ближнего Востока. Мессенджер не работал на протяжении трех часов. Как вскоре пояснили представители компании и лично Павел Дуров, причиной неполадок стал сбой в электропитании целого кластера серверов, произошедший во время запланированных технических работ в европейском дата-центре.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.

— Pavel Durov (@durov) March 29, 2018