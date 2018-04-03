Компания Google сообщила, что вынуждена запретить распространение расширений для майнинга через Chrome Web Store.

В официальном сообщении представители Google объясняют, что ранее майнинговые расширения допускались в Chrome Web Store, но только при условии, что авторы расширения открыто и понятно уведомляют пользователей о том, что расширение будет использовать ресурсы устройства добычи криптовалюты.

К сожалению, согласно внутренней статистике Google, 90% расширений, содержавших скрипты для майнинга, не соответствовали даже этим простым правилам Chrome Web Store: они либо не попали в каталог еще на этапе проверки, либо их позже удаляли из каталога из-за возникших нарушений. Разумеется, речь идет о скрытом майнинге криптовалют через браузеры, которым злоумышленники занимаются без ведома пользователей. Такая активность получила название криптоджекинг, и ранее мы уже рассказывали о том, как популярные расширения для Chrome используются для этих целей.

По всей видимости, в последние месяцы проблема приобрела большой размах, так как в итоге представители Google приняли решение, что со 2 апреля 2018 года в Chrome Web Store более вообще не допускаются расширения, чья основная функциональность связана с майнингом криптовалюты. Сообщается, что уже представленные в каталоге расширения так же будут удалены, и это произойдет в июне 2018 года (точная дата пока не названа).

Расширения, чья функциональность так или иначе связана с блокчейн-технологиями, но не занимающиеся майнингом, все опасности, их в каталог Chrome Web Store по-прежнему допускают.