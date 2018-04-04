Аналитики Trustlook Labs обнаружили трояна для Android, который похищает данные из популярных мобильных мессенджеров, включая Facebook Messenger, Skype, Telegram, Twitter и так далее.

В своем отчете исследователи не упоминают о способах распространения новой малвари. Но учитывая тот факт, что изученное вредоносное приложение носит название «Облачный модуль» (Cloud Module) на китайском языке, а в Поднебесной не работает Google Play Store, можно предположить, что троян распространяется через сторонние каталоги приложений, сайты и форумы.

Изучение вредоноса показало, что он весьма прост, но при этом и эффективен. Так, после установки вредоносного приложения, троян сначала пытается внести изменения в файл /system/etc/install-recovery.sh. Если операция проходит успешно, это гарантирует малвари устойчивое присутствие в системе и запуск после каждой перезагрузки.

Закрепившись в системе, «Облачный модуль» принимается извлекать данные из популярных мессенджеров, среди которых:

Tencent WeChat;

Weibo;

Voxer Walkie Talkie Messenger;

Telegram Messenger;

Gruveo Magic Call;

Twitter;

Line;

Coco;

BeeTalk;

TalkBox Voice Messenger;

Viber;

Momo;

Facebook Messenger;



Хотя воровство информации из IM – это единственная функциональность этого, казалось бы, простого трояна (что уже достаточно необычно), специалисты отмечают, что Cloud Module применяет весьма серьезные техники «маскировки» и старается затруднить работу ИБ-специалистов. К примеру, троян уклоняется от динамического анализа кода, используя антиэмулятор и обнаруживая дебаггеры. Кроме того, разработчики малвари предприняли попытку обезопасить свой код посредством шифрования и задействовали XOR.