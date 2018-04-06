Следует отметить, что в этом году география конференций «Код ИБ» приросла еще одним государством — Арменией. Итого конференцию принимают уже 6 государств и 28 городов.
Минск
19 апреля 2018 года, в городе Минск (Республика Беларусь) на конференции «Код ИБ» соберутся ведущие эксперты по информационной безопасности из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Киева, и обсудят актуальные киберугрозы и средства защиты.
Минск станет местом действия самой масштабной евразийской ИБ-конференции уже в третий раз. В этом году в числе хэдлайнеров мероприятия числятся следующие известные в сфере информационной безопасности персоны:
- Максим Степченков («АйТи Таск», город Москва);
- Илья Шабанов (Anti-Malware.ru, город Москва);
- Владимир Безмалый, независимый эксперт (город Киев);
- Александр Латушко (Белгазпромбанк, город Минск).
В центре внимания на «Код ИБ» окажутся текущие тренды, повышение обороноспособности компаний, обмен опытом, разбор инцидентов из жизни, обширные секции по средствам защиты и управлению ИБ.
Свои новейшие разработки на конференции представят крупнейшие разработчики и интеграторы СЗИ, в числе которых «Лаборатория Касперского», IBA Group, ESET, Falcongaze, IBM, MONT и многие другие
Завершит конференцию традиционный интерактив с залом: «Горячая десятка». Слушатели и эксперты совместно подберут ключи к решению самых наболевших проблем ИБ.
Подробности и регистрация доступны на сайте minsk.codeib.ru.
Санкт-Петербург
26 апреля 2018 года в отеле «Холидей ИНН Московские ворота» вновь пройдет ежегодная конференция по кибербезопасности «Код информационной безопасности», в которой примут участие эксперты из двух столиц.
Конференцию откроет дискуссионная секция о трендах с участием ключевых спикеров и хэдлайнера Алексея Лукацкого. Секция «Технологии» пройдет в два потока и затронет наиболее актуальные методы и средства защиты от атак. Также будет проведен разбор инцидентов из практики компаний. Уже известно, что на «Технологии» выступят:
- Александр Янчук (SearchInform, город Москва);
- Михаил Зимин (TS Solution, город Санкт-Петербург);
- Максим Степченков («АйТи Таск», город Москва);
- представители других ведущих разработчиков, включая «Доктор Веб», StaffCop, Ростелеком, SkyDNS, Falcongaze, ГК «ТОНК».
В секции «Управление» опытом управления ИБ поделится организация «Газинформсервис» (город Санкт-Петербург) и другие крупные компании. Традиционная «Горячая десятка» подведет итог всем обсуждениям дня в 10 главных пунктах.
Подробности и регистрация доступны на сайте sankt-peterburg.codeib.ru.
Напоминаем, что для руководителей и специалистов отделов ИТ и ИБ, а также для журналистов вход на конференции бесплатный, по предварительной регистрации.
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