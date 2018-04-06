19 и 26 апреля 2018 года ИБ-конференции «Код ИБ» пройдут в Минске и Санкт-Петербурге, собрав ведущих экспертов в области информационной безопасности.

Следует отметить, что в этом году география конференций «Код ИБ» приросла еще одним государством — Арменией. Итого конференцию принимают уже 6 государств и 28 городов.

Минск

19 апреля 2018 года, в городе Минск (Республика Беларусь) на конференции «Код ИБ» соберутся ведущие эксперты по информационной безопасности из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Киева, и обсудят актуальные киберугрозы и средства защиты.

Минск станет местом действия самой масштабной евразийской ИБ-конференции уже в третий раз. В этом году в числе хэдлайнеров мероприятия числятся следующие известные в сфере информационной безопасности персоны:

Максим Степченков («АйТи Таск», город Москва);

Илья Шабанов (Anti-Malware.ru, город Москва);

Владимир Безмалый, независимый эксперт (город Киев);

Александр Латушко (Белгазпромбанк, город Минск).

В центре внимания на «Код ИБ» окажутся текущие тренды, повышение обороноспособности компаний, обмен опытом, разбор инцидентов из жизни, обширные секции по средствам защиты и управлению ИБ.

Свои новейшие разработки на конференции представят крупнейшие разработчики и интеграторы СЗИ, в числе которых «Лаборатория Касперского», IBA Group, ESET, Falcongaze, IBM, MONT и многие другие

Завершит конференцию традиционный интерактив с залом: «Горячая десятка». Слушатели и эксперты совместно подберут ключи к решению самых наболевших проблем ИБ.

Подробности и регистрация доступны на сайте minsk.codeib.ru.

Санкт-Петербург

26 апреля 2018 года в отеле «Холидей ИНН Московские ворота» вновь пройдет ежегодная конференция по кибербезопасности «Код информационной безопасности», в которой примут участие эксперты из двух столиц.

Конференцию откроет дискуссионная секция о трендах с участием ключевых спикеров и хэдлайнера Алексея Лукацкого. Секция «Технологии» пройдет в два потока и затронет наиболее актуальные методы и средства защиты от атак. Также будет проведен разбор инцидентов из практики компаний. Уже известно, что на «Технологии» выступят:

Александр Янчук (SearchInform, город Москва);

Михаил Зимин (TS Solution, город Санкт-Петербург);

Максим Степченков («АйТи Таск», город Москва);

представители других ведущих разработчиков, включая «Доктор Веб», StaffCop, Ростелеком, SkyDNS, Falcongaze, ГК «ТОНК».

В секции «Управление» опытом управления ИБ поделится организация «Газинформсервис» (город Санкт-Петербург) и другие крупные компании. Традиционная «Горячая десятка» подведет итог всем обсуждениям дня в 10 главных пунктах.

Подробности и регистрация доступны на сайте sankt-peterburg.codeib.ru.

Напоминаем, что для руководителей и специалистов отделов ИТ и ИБ, а также для журналистов вход на конференции бесплатный, по предварительной регистрации.