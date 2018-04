4 апреля 2018 года на форуме BitcoinTalk появилось сообщение от администратора майнингового пула Suprnova, известного под ником OCminer. Он утверждает, что уже несколько дней пытается поднять «тревогу» в частном порядке, однако разработчики криптовалюты Verge (XVG) не придали его сообщениям никакого значения, после чего OCminer решил заявить о происходящем публично.

По информации OCminer, 4 апреля на криптовалюту Verge, в коде которой неизвестные злоумышленники обнаружили баги, была начата так называемая «атака 51%». Под данным термином подразумевается, что в распоряжении атакующих находится мощность, «перевешивающая» всю остальную сеть, своего рода «контрольный пакет».

OCminer поясняет, что атака стала возможной из-за того, что при майнинге блоков XVG каждый следующий блок использует другой алгоритм (например, scrypt, x17, затем lyra и так далее).

Разработчики Verge уже выпустили экстренный временный патч, однако в официальном Twitter криптовалюты сообщается, что OCminer неправ. Разработчики утверждают, что никакой «атаки 51%» не было, а место имела лишь «небольшая хеш-атака», продолжавшаяся только три часа.

We had a small hash attack that lasted about 3 hours earlier this morning, it's been cleared up now. We will be implementing even more redundancy checks for things of this nature in the future! $XVG #vergefam

— vergecurrency (@vergecurrency) April 4, 2018