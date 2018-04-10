Ранее, еще до появления Windows Explorer, для управления файлами в Windows использовался классический File Manager. Файловый менеджер появился еще в Windows 3.0 и был порождением эпохи MDI (Multiple Document Interface, Многодокументного интерфейса), когда окна еще содержали сразу несколько независимых панелей/окон, что позволяло удобно браузить среди файлов.

Классический менеджер файлов продолжал поставляться в составе Windows до конца 90-х годов, однако потом полностью уступил место Windows Explorer и, в сущности, был забыт.

Недавно разработчики Microsoft вспомнили об этом без преувеличения удобном решении и решили «стряхнуть пыль» с кода. В результате на GitHub, под свободной лицензией MIT, был опубликован исходный код менеджера файлов. Более того, также выпущена основательно доработанная версия. То есть File Manager теперь можно без труда запустить даже на машине, работающей под управлением Windows 10.

В частности, доработанный вариант поддерживает 64-разрядные версии Windows, «понимает» такие сочетания клавиш, как ctrl+c и ctrl+v, работает с OLE drag/drop, умеет искать файлы по заданной маске и обладает множеством других полезных нюансов.

Хотя многие уже обратили внимание на тот факт, что на современных мониторах с высоким разрешением File Manager выглядит более чем странно, все же это реальная и интересная возможность «прикоснуться к истории».

Фото: ArsTechnica