Консорциум W3C (World Wide Web Consortium, Консорциум Всемирной паутины) и альянс FIDO (Fast IDentity Online) начали работу над Web Authentication (WebAuthn) еще в 2015 году. Напомню, что в частности данный API позволяет пользователям входить в Google, Facebook, Dropbox, GitHub и так далее при помощи аппаратных ключей YubiKey.

На базе FIDO 2.0 Web API был разработан WebAuthn, который обладает более широкими возможностями и в теории позволяет отказаться от использования паролей вообще. Так, WebAuthn предлагает использовать для аутентификации на сайтах и в приложениях аппаратные ключи, отпечатки пальцев, распознавание лиц, сканы радужной оболочки глаза и прочую биометрию.

Своеобразным «компаньоном» WebAuthn станет протокол Client to Authenticator (Client to Authenticator Protocol, CTAP). Как следует из названия, основная роль CTAP – это установление связи между браузером и сторонней системой аутентификации, к примеру, NFC или USB-ключом, сканером отпечатков пальцев в смартфоне или ноутбуке. Специалисты W3C объясняют, что для обеспечения работоспособности новой аутентификационной схемы оба API должны работать сообща.

Так как Google, Microsoft и Mozilla поддержат разработку, ожидается, что поддержка WebAuthn API появится в Chrome, Edge и Firefox в самом скором времени. Так, WebAuthn заработает в Chrome 67 и Firefox 60, чей релиз запланирован примерно на май 2018 года.

Ожидается, что эта разработка поможет защитить пользователей от фишинга, краж паролей и даже атак типа «человек по середине» (man-in-the-middle). Ведь ИБ-специалисты давно пришли к выводу, что использование паролей вряд ли можно назвать хорошей практикой.