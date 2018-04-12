В конце марта 2018 года по сети поползли весьма правдоподобные слухи о том, что Роскомнадзор намеревается заблокировать Amazon AWS, внеся в реестр запрещенных сайтов целые маски подсетей, что привело бы к блокировке 13,5 миллионов IP-адресов Amazon. Причиной такого решения стала интернет-рация Zello, которую регулятор пытается заблокировать на территории РФ уже год. Согласно опубликованным в марте документам, Роскомнадзор проанализировал работу Zello и определил подсети, «которые необходимо заблокировать для эффективной деградации сервиса Zello». Как не трудно догадаться, разработчики Zello пользовались услугами Amazon Web Service, постоянно меняя адреса, чтобы избежать блокировок.

Не успевший толком начаться конфликт разрешился уже в начале апреля: оказалось, что представители Amazon обратились к операторам Zello с просьбой прекратить использовать Amazon AWS для подобной деятельности, и Zello пришлось искать другую платформу. Стоит заметить, что адреса Amazon AWS из реестра запрещенных сайтов сразу же начали выносить.

До вчерашнего дня не было ясно, куда именно после этого инцидента «переехала» Zello. Однако теперь стало известно, что в реестр запрещенных сайтов начали вносить поддомены технического домена Google (googleusercontent.com). В настоящее время в «черном списке» оказались уже 286 IP-адресов.

Хотя все уже и так начали догадываться о том, что происходит, 11 апреля 2018 года представители Роскомнадзора подтвердили «Интерфаксу», что «на текущий момент заблокировано 286 IP и 285 доменов, принадлежащих Google и используемых для работы Zello». Также представители регулятора сообщили, что googleusercontent.com попал в реестр «на основании требования Генеральной прокуратуры, в связи с ограничением доступа к сервису Zello».

Хотя в Роскомнадзоре уверяют, что блокировки технических поддоменов Google никак не повлияют на работу других ресурсов, специалисты с этим не согласны.