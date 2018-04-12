Специалисты Siemens и ICS-CERT опубликовали предупреждения об опасных уязвимостях, обнаруженных в устройствах SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact и Reyrolle, использующихся на энергетических подстанциях и других объектах электросетевого хозяйства.

Такие многофункциональные реле используются для управления и защиты распределительных и магистральных линий в системах с эффективно заземленной, заземленной через активное сопротивление, изолированной или компенсированной нейтралью. Устройства могут применяться для защиты линий, как в радиальных, так и в кольцевых и Т-образных сетях.

Уязвимости в SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact и Reyrolle обнаружили специалисты компании Positive Technologies, которые и опубликовали подробную информацию о проблемах.

Так, первый баг получил идентификатор CVE-2018-4840 и оценивается как серьезный. Уязвимость может использоваться удаленным и неавторизованным атакующим для изменения конфигурации устройства и смены пароля доступа. Вторая брешь получила номер CVE-2018-4839 и представляет умеренную опасность. Локальный или удаленный атакующий может эксплуатировать эту проблему для восстановления пароля для доступа к устройству, путем перехвата трафика или получения данных от целевого девайса. В итоге пароль может использоваться для полноценного доступа ко всем функциям реле. Обе проблемы представляют угрозу для SIPROTEC 4 и SIPROTEC Compact, особенно модулей EN100 Ethernet и ПО DIGSI 4, которое используется устройствами.

Кроме того, аналитики Positive Technologies сообщили о проблеме CVE-2018-4838, которая тоже была названа крайне серьезной. Баг скрывался в веб-интерфейсе, и с его помощью неаутентифицированный злоумышленник мог осуществить даунгрейд прошивки, вынудив устройство использовать старую, более «дырявую» версию ПО. Уязвимость опасна для SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact и Reyrolle, использующих модули EN100.

В Positive Technologies предупреждают, что найденные проблемы несут серьезный риск для энергетических подстанций и других объектов электросетевого хозяйства. Эксплуатация таких багов может, в конечном счете, привести к перебоям в подаче электроэнергии и отключению потребителей от системы энергоснабжения.

Сообщается, что разработчики Siemens обнародовали патчи для всех трех проблем еще в марте 2018 года, и установить эти обновления, по понятным причинам, крайне рекомендуется.