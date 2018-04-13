Прямо на главной странице индийского криптовалютного обменника Coinsecure появились копии двух документов, сообщающие, что у компании было похищено 438 биткоинов, то есть примерно 3 400 000 долларов по текущему курсу.

Первый документ представляет собой официальное заявление разработчиков Coinsecure об инциденте. Второй документ – это копия заявления, поданного в полицию Нью-Дели главой Coinsecure Мохитом Калра (Mohit Kalra).

В тексте официального заявления команда Coinsecure утверждает, что системы обменника не были скомпрометированных или взломаны. Вместо этого компания обвиняет в случившемся доктора Амитабха Саксена (Amitabh Saxena), который занимает пост CSO компании. Инцидент якобы произошел во время попытки распределения криптовалюты Bitcoin Gold (BTG) между клиентами сервиса, которую выполнял Саксена. Последний утверждает, что все средства были потеряны в процессе, во время извлечения приватных ключей. По словам Мохита Калра, доступ к приватным ключам основных кошельков Coinsecure имели только он сам и Саксена.

Заявление, поданное в полицию, гласит, что коллегам в Coinsecure Саксена сообщил, что пропавшие средства были похищены с Bitcoin-кошелька компании во время некой атаки. В компании такому объяснению не проверили и решили обратиться в правоохранительные органы, так как, по мнению руководителя Coinsecure, Саксена сочинил фальшивую историю, дабы отвлечь внимание коллег от себя, а на самом деле, мог сыграть свою роль в ограблении, то есть помочь неизвестным злоумышленникам изнутри. Согласно документу, сейчас в Coinsecure опасаются, что CSO компании покинет страну, поэтому глава компании просит правоохранительные органы принять меры и воспрепятствовать такому развитию событий.