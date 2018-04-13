До старта PHDays 8 остался всего месяц (напоминаем, что PositiveHackDays будет проходить 15 и 16 мая 2018 года). А значит, самое время размяться перед хардкорной конкурсной программой!

За несколько недель до начала форума будут проведены онлайн-конкурсы HackQuest и «Конкурентная разведка». Не упусти возможность испытать свои силы — на кону памятные призы, а также бесплатные приглашения на PHDays.

С 23 по 29 апреля 2018 года состоится конкурс для всех любителей веба, HackQuest, который подготовила команда ONSEC. В этом году организаторы решили вспомнить старые интересные уязвимости и применить их к современному вебу. В основе заданий только реальные примеры из практики. Рекомендуем покопаться в старых исследованиях и статьях, а также почитать документацию к новым сервисам. Конкурс стартует 23 апреля в 00:00 по московскому времени.

Кроме того, в течение трех дней — 4, 5 и 6 мая — пройдет старый добрый конкурс «Конкурентная разведка». Давно известно, что в современном мире можно без труда собрать конфиденциальную информации о людях и компаниях. Все-таки не зря говорят: «Интернет помнит все». Предлагаем примерить на себя роль разведчика и проверить, как быстро ты сумеешь разыскать в интернете информацию о некой организации. Задача — найти как можно больше правильных ответов на поставленные вопросы за минимальное время. Конкурс стартует 4 мая, в 9:00 по московскому времени, в Telegram — @phdayscibot .

Совсем скоро мы расскажем о новых конкурсах, которые будут проходить на площадке в дни форума. Stay tuned!