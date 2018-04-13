C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье пройдет 22-й Российский Интернет Форум (РИФ 2018) — одно из самых массовых и интересных ежегодное событий отрасли. РИФ 2018 ежегодно собирает до 10 000 профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных ВУЗов.

О чем же расскажут спикеры РИФ 2018 и на что стоит обратить внимание участникам?

Цифровизируем нецифровизируемое: от водоканала до ритуальных услуг

Во второй день РИФ 2018, 19 апреля в 12:30 в рамках секции «Цифровая трансформация города» с объемным докладом выступит CIO «Росводоканал» Сергей Путин. Сергей расскажет о том, как «Росводоканал» применяет новейшие цифровые решения в своей деятельности, какие цели ставит перед собой в парадигме цифровизации городов, и какие эффекты оказывают новейшие технологии на ключевые показатели деятельности организации.

В рамках этой же секции о том, как применять новейшие цифровые технологии и AR в музеях расскажет Тимур Алейников, заместитель директора ГИВЦ Минкультуры России. Тимур поделится знаниями о том, как делать AR проекты в сфере культуры так, чтобы не было стыдно, а также презентует проект Artefact.

Одной из неожиданностей РИФ 2018 обещает стать доклад представителей Ritual.ru. Спикеры расскажут о том, как им удалось цифровизировать подобный специфический сервис, а также представят свое видение дальнейшего развития рынка ритуальных услуг в парадигме цифровизации.

Бизнес в социальных сетях: новый контент о старом

Может показаться, что о продвижении в социальных сетях уже все было сказано. Но спикеры РИФ 2018 докажут, что это не так.

Эксперт myTarget Вячеслав Прохоров собрал в секции «Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях» самых ярких спикеров и готовых презентовать самые свежие кейсы лидеров рынка: ЦИАН, Delivery Club, myTarget. Не пропустите: секция «Кейсы о продвижении бизнеса в социальных сетях» пройдет 18 апреля в 15:30.

«Тяжелые» и важнейшие секции про экономику, домены, безопасность

РИФ — это форум, на котором из года в год презентуются самые важные для интернет-отрасли цифры, раскрываются свежие аналитические данные, даются прогнозы, на которые ориентируются еще год, а то и больше.

Какие секции нельзя пропустить, если ваша цель на РИФ — узнать обо всем первыми:

Открытие РИФ 2018 и доклады Сергея Плуготаренко (РАЭК) и Руслана Тагиева (Mediascope) . Это наиболее свежие аналитические данные по рунету, цифровой экономике, мобильной экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00.

. Это наиболее свежие аналитические данные по рунету, цифровой экономике, мобильной экономике. 18 апреля, 1 зал, 10:00. Регулирование интернета вещей. Ирина Левова (ИИИ) и Андрей Колесников (Ассоциация интернета вещей) соберут ведущих экспертов и поговорят о важном и насущном — о регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30.

соберут ведущих экспертов и поговорят о важном и насущном — о регулировании. 18 апреля, 5 зал, 15:30. «Умные помощники и искусственный интеллект» — так звучит название секции от Google , которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1.

, которая состоится 18 апреля в 18:00 в зале №1. Правообладатели и участники e-commerce хотят обезопасить себя от доменных сквоттеров, в то же время игроки доменной отрасли стремятся сделать процесс регистрации максимально простым и доступным. О том, какие аргументы приводят обе стороны, а также о последних инициативах в области защиты интеллектуальных прав в интернете поговорят представители регистраторов, регулирующих органов, доменных инвесторов, правообладателей и независимые эксперты. Секцию модерирует Андрей Воробьев (Координационный центр национального домена сети Интернет). 19 апреля, 2 зал, 12:30.