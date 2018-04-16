Стало известно, что в начале текущего месяца разработчики Intel представили исправления для уязвимости CVE-2017-5703, получившей 7,9 балла по шкале CVSS:3.0. Баг был найден самим специалистами компании и позволяет влиять на работу SPI Flash, что чревато крайне неприятными последствиями.

По словам специалистов Lenovo, которые уже распространяют исправления Intel для своих продуктов, уязвимость позволяет локальному атакующему отключить обновления BIOS/UEFI на уязвимом устройстве или выборочно повредить или стереть определенные части прошивки. Второй вариант эксплуатации проблемы, наиболее вероятно, приведет к сбою и возникновению неисправности, однако в некоторых случаях таким способом можно добиться выполнения произвольного кода, то есть прошивка может стать вредоносной.

По данным Intel, уязвимость представляет угрозу для следующих процессоров:

8 поколение Intel® Core™;

7 поколение Intel® Core™;

6 поколение Intel® Core™;

5 поколение Intel® Core™;

Intel® Pentium® и Celeron® Processor N3520, N2920, и N28XX;

Intel® Atom™ семейства x7-Z8XXX, x5-8XXX;

Intel® Pentium™ J3710 и N37XX;

Intel® Celeron™ J3XXX;

Intel® Atom™ x5-E8000;

Intel® Pentium® J4205 и N4200;

Intel® Celeron® J3455, J3355, N3350 и N3450;

Intel® Atom™ x7-E39XX;

Intel® Xeon® масштабируемые процессоры;

Intel® Xeon® семейство E3 v6;

Intel® Xeon® семейство E3 v5;

Intel® Xeon® семейство E7 v4;

Intel® Xeon® семейство E7 v3;

Intel® Xeon® семейство E7 v2;

Intel® Xeon® Phi™ x200;

Intel® Xeon® семейство Processor D

Intel® Atom™ серия Processor C.

Intel сообщает, что уже предоставила исправления в распоряжение производителей ПК и материнских плат.