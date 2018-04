Закончился прием заявок на участие в двухдневном музыкальном фестивале IT-компаний Positive Hard Days , который пройдет в рамках форума Positive Hack Days 8. Отбор прошли шесть коллективов: все они выступят с 20-минутными сетами перед членами жюри и участниками форума PHDays 15 и 16 мая. Объявление победителей и церемония награждения пройдет 16 мая.

В течение двух вечеров гости PHDays будут участниками бесшабашного музыкального фестиваля — сразу после завершения технической программы. В первый день выступят группы EDEN, «Джек» и NEU Stereo, во второй — «ВИА МИА», KAVёr и Heavy Lime. Знакомим вас с участниками фестиваля.

Группа EDEN была образована в 2005 году. За достаточно долгий период существования группы музыканты успели отыграть концерты на одной площадке с такими монстрами, как Draconian, Xandria и L’Âme Immortelle, а также выпустить в 2009 году мини-альбом Eyes Full of Sorrow, в 2015 году — полноформатный альбом Memories, в 2016 году — мини-альбом Under Wide Wings и в 2017 году — сингл In And Out Of Love (Armin van Buuren cover).

Звучание группы EDEN — это сочетание тяжелых рифов с оркестровыми аранжировками и женским сопрано, которое внесло лирические ноты и переживания.

Драйв живых выступлений и отточенность студийных записей — вот что можно сказать про рок-группу «Джек». Она образовалась два года назад, но уже имеет за плечами большой опыт выступлений на различных площадках Москвы. По словам участников группы, музыка — любимое хобби, дающее возможность выражать собственные мысли, чувства и делиться ими с другими.

NEU Stereo — подмосковный коллектив, который со дня своего основания активно пропагандирует любовь к позитивным вибрациям, текиле и котикам. В звучании сочных рифов, на стыке хип-хопа, фанка и регги, рождается оригинальное звучание NEU Stereo. Гремучая смесь жанров, техничный речитатив, рычащий вокал и даже нежное мурлыканье: эта группа явно не боится экспериментов со звучанием.

Группа Heavy Lime — это смесь стильнейшего фанка, блюза и моднейшие пляски под задорный рок-н-ролл. Поначалу музыканты играли архаичные дедушкины англоязычные блюзы и рок-н-роллы, но со временем повернули больше в сторону фанка и соула. Также они утверждают, что своей музыкой они передают «настроение почтенных и достопочтенных лентяев», а их расслабленная манера игры покоряет сердца слушателей по всему миру.

KAVёr — кавер-поп-рок-группа, основанная в 2014 году к фестивалю Rock around the K «Лаборатории Касперского». Отличаются толстым (в 7 человек) составом и разносторонним подходом к выбору песен, с элементами небольшого стихоплетства и мелодия-сочинительства.

Позитивный настрой, добрый юмор и жажда к творчеству объединили старых друзей в трио «ВИА МИА». Ребята исполняют зажигательные рок-н-ролл и атмосферные блюз-каверы, разбавляя их веселыми песнями собственного сочинения. В своих песнях музыканты подмечают забавные жизненные ситуации и преподносят их в немного гипертрофированном виде. Если вы узнаете в них себя, не обижайтесь, а просто улыбайтесь, танцуйте и пойте вместе с «ВИА МИА».

Регистрируйтесь и приходите на Positive Hack Days, чтобы вживую послушать выступления!