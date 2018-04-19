На конференции RSA 2018 специалисты Symantec рассказали об опасной проблеме, обнаруженной в механизме синхронизации iOS-устройств через iTunes и Wi-Fi. Исследователи дали проблеме имя Trustjacking и предупредили, что патч для нее неэффективен.

Дело в том, что Apple предоставляет своим пользователям возможность синхронизации данных на iOS-устройствах (iPhone, iPad и iPod touch) с помощью iTunes по сети Wi-Fi. Если синхронизация включена, пользователь может «связать» свои iPhone и Mac, после чего сможет получить доступ к смартфону через локальный Wi-Fi в любое удобное время. По сути, это удобная замена проводного соединения двух устройств.

Исследователи объясняют, что проблема заключается в криптографических ключах, генерируемых для доступа к устройству через USB, которые так же используются и во время аутентификации через Wi-Fi. Злоумышленник, завладевший такими ключами, имеет возможность воспользоваться функциональностью синхронизации. Так как учетные данные сохраняются на компьютере перманентно, атака может быть осуществлена недели или даже месяцы спустя.

С помощью Wi-Fi синхронизации через iTunes, атакующий может обманом заставить жертву «спарить» свой смартфон с вредоносным устройством. Кроме того, iTunes API позволяет следить за всем, что происходит на экране устройства, делая скриншоты через заданные промежутки времени и передавая их обратно в iTunes преступника. Злоумышленник сможет даже удаленно устанавливать или удалять приложения, или инициировать бэкап, а позже внимательно изучить все собранные таким образом данные.

Эксперты объясняют, что эксплуатировать Trustjacking можно как с применением социальной инженерии, так и без нее. Так, казалось бы, владелец iPhone или iPad все равно получит всплывающее уведомление и должен будет дать свое разрешение на установление соединения с устройством атакующего. С другой стороны, эксперты объясняют, что малварь, которой злоумышленник может заразить девайс, способна активировать Wi-Fi синхронизацию через iTunes, используя автоматические скрипты, а затем собрать данные с любых iOS-гаджетов, подключенных к той же локальной сети Wi-Fi, или заразить их малварью.

Например, злоумышленник может заразить Mac малварью или купить подержанный компьютер, который перед продажей очистили не слишком тщательно, а после использовать учетные данные для атаки на жертву. Так же запрос о «доверии» пользователь может получить и во время зарядки своего устройства в аэропорту, а затем преступник получит доступ к мобильному устройству через местную сеть Wi-Fi.

Хуже того, аналитики отмечают, что Trustjacking может быть задействован для незаметного направления всего сетевого трафика устройства через VPN, после чего атакующий сможет эксплуатировать проблему даже без участия Wi-Fi.

Эксперты рассказали, что проблема была обнаружена еще в 2017 году, и после релиза iOS 11 пользователей мобильных устройств стали просить ввести пароль во время «спаривания» гаджетов с компьютером. То есть по-тихому соединить чужой iPhone со своим компьютером атакующий уже не сумеет. Однако в Symantec уверены, что этого недостаточно для защиты от Trustjacking. Если пользователь уже «доверился» компьютеру, быстро отозвать доступ он уже не сможет, и далее эксплуатация атаки все равно возможна по любому из вышеописанных сценариев.

Исследователи говорят, что лучший способ удостовериться в том, что ваше iOS устройство не «доверяет» чужим и просто лишним компьютерам, это произвести сброс списка доверенных девайсов вообще. Сделать это можно в настройках: Settings > General > Reset > Reset Location and Privacy.