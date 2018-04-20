Один из сооснователей и разработчиков AdGuard, Андрей Мешков, опубликовал в блоге компании интересную запись. Он пишет, что из-за плохой модерации Chrome Web Store более 20 млн пользователей установили себе фальшивые блокировщики рекламы и фактически являются участниками ботнета.

Фальшивые блокировщики рекламы, равно как и подделки любых популярных аддонов и приложений, вовсе не редкость. К примеру, осенью 2017 года в официальном Chrome Web Store обнаружили поддельную версию Adblock Plus, которой пользовались порядка 37 000 человек.

Мешков рассказывает, что данная проблема не нова. Мошенники довольно давно размещают в Chrome Web Store клоны популярных блокировщиков (добавляя всего несколько строк собственного кода). В результате пользователи вполне могли установить что-то вроде Adguard Hardline или Adblock Plus Premium или другие имитации. Единственный возможный способ борьбы с подобными фейками — это обратиться к Google с жалобой о неправомерном использовании товарного знака. Удаление клона занимает несколько дней.

По данным AdGuard, в настоящее время ситуация стала хуже, а мошенники умнее. На скриншоте ниже приведены результаты поиска, содержащие подделки. К этим клонам злоумышленники добавили пару строк кода и аналитику, но также употребляют ключевые слова в описании расширений, чтобы оказаться первыми в результатах поиска.

Очевидно, таких простых трюков и пребывания в топе достаточно для завоевания доверия случайных пользователей. К примеру, только у одной из подделок насчитывается более 10 миллионов пользователей.

Изучив клоны более детально, специалист обнаружил следующие особенности. Первым заметным отличием от оригинального кода стало наличие файла coupons.txt. Вторая странность: при инициализации расширение загружает картинку со стороннего домена www.hanstrackr[.]com.

Как оказалось, эти файлы были загружены скриптом, скрытым внутри модифицированной библиотеки jQuery.

Функция возвращает строку: atob («здесь идет скрытый скрипт в base64»), которая затем выполняется. Сам скрипт обфусцирован. Найти его расшифрованную версию можно здесь.

Скрытый скрипт слушает каждый запрос, сделанный браузером, и сравнивает md5 (url + «% Ujy% BNY0O») со списком сигнатур, загружаемых из вышеупомянутого coupons.txt. Как только совпадение найдено, скрипт загружает iframe с домена g.qyz.sx, передавая информацию о посещенной странице, а затем повторно инициализирует расширение. Например, одна из этих сигнатур соответствует https://www.google.com/.

Внутри странного изображения обнаружился еще один скрипт, который расшифровывался и исполнялся, то есть мошенники прибегли к стеганографии. Как оказалось, таким образом подделка получает команды с удаленного командного сервера злоумышленников. Полученные команды исполняются в привилегированном контексте («background page» расширения) и могут изменять поведение браузера.

Эксперт пишет, что обнаружив вышеописанное, он просканировал другие расширения в Web Store и обнаружил еще четыре, использующие такой же подход. Хуже того, два из них вовсе не фальшивыми блокировщиками, и ничто не сулило проблем, если не проверять код:

В настоящий на данный момент все расширения уже удалены из Chrome Web Store.

В заключение статьи Мешков говорит, что в наше время серфинг в Chrome WebStore напоминает прогулку по минному полю. Эксперт советует подумать дважды перед установкой какого бы то ни было расширения, а затем, еще раз подумать дважды.