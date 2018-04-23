Осталось несколько недель до главной российской весенне-летней конференции, посвященной практической безопасности — Positive Hack Days под номером 8. В преддверии этого события компания Wallarm приготовила для тебя новый, ставший уже традиционным карточкой, хак-квест.

Настало время отложить в сторону ресерчи и растрясти свои хакерские навыки! Десяток заданий, которые затрагивают разные аспекты информационной безопасности, уже ждут тебя. Все таски основаны на реальных событиях, которые происходили с аудиторами во время тестирования рабочих проектов, так что парочка интересных вечеров тебе гарантирована.

Разумеется, такое мероприятие не обойдется без призов. Первые 15 счастливчиков, которые наберут наибольшее количество очков, получат инвайты на предстоящую конференцию. Помимо этого, тройка лидеров получит крутые призы от компании Wallarm. Что это будет — сюрприз. «Пффф. Кот в мешке!», — скажешь ты. Возможно, но кот обещает быть толстым, пушистым и красивым! 😉

Все, что от тебя требуется — перейти по адресу http://hackquest.phdays.com или напрямую присоединиться к каналу @phdays2018hackquest в Телеграме. Набирай /register и ты уже в деле.

Торопись, время ограничено: конкурс продлится всего неделю с 23 до полуночи 30 апреля. До встречи в таблице лидеров!

Мы уже в игре, а ты?