Исследователи Symantec опубликовали отчет о деятельности хакерской группы Orangeworm. Группировка действует как минимум с начала 2015 года и атакует в основном медицинские организации в США, Европе и Азии. По данным экспертов, злоумышленники заражают машины, контролирующие работу рентген-аппаратов и МРТ-сканеров, трояном Kwampirs, который обладает потенциалом червя.

Как уже было сказано выше, группа Orangeworm активна как минимум три года, и за это время хакеры атаковали медицинские организации (40% пострадавших), сектор ИТ (15%), различные производства (15%), логистические компании (8%) и сельскохозяйственный бизнес (8%). При этом аналитики Symantec полагают, что группировка не относится к так называемым «правительственным хакерам», но профессионально занимается кибершпионажем.

Глядя на перечень пострадавших, исследователи пришли к выводу, что медицинская отрасль – главная цель преступников, а многие логистические предприятия и ИТ-компании тоже были скомпрометированы в рамках масштабной атаки на цепочку поставок. Так, эти фирмы тоже занимались разработками и поставками решений для сферы здравоохранения. Эксперты предполагают, что итоговой целью злоумышленников могло быть хищение патнетов медицинских организаций и их последующая перепродажа на черном рынке.

Проникнув в систему, малварь Kwampirs собирала базовые данные об устройстве и передавала на удаленный сервер. Также на зараженной машине открывался бэкдор, позволявший злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным данным. Если скомпрометированную систему определяли как потенциально интересную, производилось хищение данных, а также «агрессивное копирование» малвари на любые доступные машины организации и сетевые ресурсы. Вероятно, именно этим агрессивным и похожим на червя поведением объясняется тот факт, что Kwampirs был найден на компьютерах, которые контролируют работу рентген-аппаратов и МРТ-сканеров.

Исследователи отмечают, что вредонос не слишком пытался действовать скрытно и практически не обновлялся с самого 2015 года. Впрочем, Kwampirs вставлял случайную последовательность символов в DLL полезной нагрузки, чтобы избежать обнаружения через хеш. Кроме того малварь создавала в системе собственную службу, чтобы закрепиться на зараженном устройстве и запускаться вместе с ОС.

Специалисты Symantec полагают, что атака была столь успешна и оставалась незамеченной несколько лет, в силу того, что в сфере здравоохранения очень много устаревших компьютеров и ПО. Скомпрометировать эти старые системы не составляет большого труда, более того, зачастую на них отсутствуют антивирусы и другие защитные решения, так что взлом тоже обнаруживают далеко не сразу.