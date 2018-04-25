Mail.ru Group

Вчера в Telegram-канале «ЗаТелеком» появилась интересная информация, о причастности к блокировкам Telegram компании Mail.ru. Автор канала, исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, писал, что пользователи уличили компанию Mail.ru Group в том, что «весь интернет сканировали на предмет Telegram проксей c внутренних IP-адресов Mail.ru. Например, очень много с 128.140.175.98» .

Дело в том, что, по данным Климарева, Роскомнадзор начал блокировать даже те прокси, которые никогда не пропускали трафик пользователей и вообще себя никак не проявляли. После изучения логов обнаружилось, что первый запрос всегда исходил от Mail.ru, после чего следовал бан. Полный текст сообщения можно увидеть ниже, а более подробную информацию найти в упомянутом канале.

Представители Mail.ru Group дали ответ на эти обвинения (который, впрочем, устроил далеко не всех). Представитель компании сообщил РБК, что данная активность действительно была зафиксирована в облачном сервисе Mail.Ru Group, однако утверждается, что сама компания не имела к этому отношения.

«Выяснили, что действительно на арендованных виртуальных серверах в нашем облачном сервисе происходила данная активность. Утром мы заблокировали этого клиента, потому что мы — за свободный интернет и не хотим предоставлять облачные мощности для любых ограничений в интернете», — заявил РБК представитель компании и добавил, что в «облаках» компании также были размещены прокси-сервера для обхода блокировок Telegram, за что несколько IP-адресов Mail.ru были заблокированы Роскомнадзором.

Почему такой ответ устраивает далеко не всех? К примеру, журналист «Эха Москвы» Александр Плющев пишет на своем канале, что «остается непонятным, что же это за доброволец такой лазал по интернету, выискивая прокси Telegram». Также Плющев отмечает, что сканирования осуществлялись, например, с IP-адресов 128.140.175.98 и 128.140.175.97. И хотя пресс-служба MailRu Group утверждает, что это адреса внешнего облака (буквально: «клиентские адреса виртуальных драйверов облака»), но, судя по данным WhoIS , эти адреса относятся к Mail.Ru NOC (Network Operations Center).

Viber

Все российские пользователи Viber, в свою очередь, получили от представителей мессенджера официальное сообщение, в котором компания еще раз подтверждает нестабильность работы сервиса из-за действий Роскомнадзора.

«Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России. Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране», — пишут представители компании.

Также в заявлении Viber отмечается, что «веерные блокировки» повлияли не только на работу Viber, но и «на многие другие сервисы».

Юридический аспект

Тем временем, глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что в адрес Google, Amazon, Microsoft и Apple было направлено письмо, от лица 13 правозащитных организаций из России, Великобритании, Израиля, США, Ирландии, Канады, Египта, Индии, Колумбии, Аргентины, Венгрии, Кении, ЮАР. Все они осудили «атаку на интернет в России» и просят не содействовать в этом российским властям.

Юристы Роскомсвободы в это время призывают всех российских пользователей интернета, пострадавших от «неправомерных действий надзорного ведомства», написать жалобу в МВД России. Юристы организации уже подготовили подробную инструкцию и шаблоны необходимых документов.