15 мая с 16:30 до 18:30 в зале «Амфитеатр» состоится круглый стол « Безопасность применения биометрических технологий », организатором которого является компания «Ростелеком». К участию приглашены ведущие IТ- и ИБ-эксперты Банка России, банка Tinkoff.ru, Mastercard, «Центра речевых технологий» и Positive Technologies.

Взрывной рост использования биометрических технологий в России и мире — результат простоты и доступности биометрии, помноженной на ее уникальность как ключа. Одним из основных потребителей биометрических технологий стал финансовый сектор: в 2022 году, согласно исследованию J’Son & Partners, они будут использоваться в 27% проектов. В России в 2018 году будет запущена единая биометрическая система, которая позволит гражданам открывать счета, вклады и получать кредиты в любых банках удаленно.

Откроет дискуссию доклад «Алгоритмы детектирования атак на биометрические системы» генерального директора «Центра речевых технологий» Дмитрия Дырмовского. Он представит результаты исследования, на основе которых была разработана система, одержавшая победу в международном конкурсе среди разработчиков детекторов спуфинг-атак «Automatic Speaker Verification Spoofing and Countermeasures Challenge 2017».

Директор проектов кибербезопасности «Ростелекома» Денис Горчаков обсудит с участниками круглого стола, насколько безопасно использовать технологии биометрической идентификации для проведения важных операций, как биометрию обманывают и как защититься от мошенников.

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