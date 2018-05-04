Много лет подряд мы показываем, как просто в современном мире можно получить различную конфиденциальную информации о людях и компаниях. Конкурс позволит участникам форума выяснить, насколько быстро и качественно они умеют искать полезную информацию в интернете.

Конкурс будет проходить онлайн в течение трех дней — 4, 5 и 6 мая. Победители получат призы во время церемонии награждения на площадке PHDays.

Правила проведения

На странице конкурса будут опубликованы вопросы, связанные с некой организацией, информацию о которой можно найти в интернете. Задача участника конкурса — найти как можно больше правильных ответов на поставленные вопросы за минимальное время. Итоги будут подведены 7 мая в 18.00.

Условия участия

Конкурс будет доступен с 9:00 04.05.2018 в Telegram @phdayscibot

Технические детали

Все необходимое программное обеспечение участники выбирают самостоятельно. Потребуется подключение к интернету.

Призы