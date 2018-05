Ранее в этом месяце ИБ-специалисты vpnMentor предупредили, что роутеры Dasan GPON подвержены сразу двум серьезным уязвимостям, патчей для которых на тот момент не существовало: CVE-2018-10561 и CVE-2018-10562 (обход аутентификации и удаленное исполнение произвольного кода).

Сообщалось, что под угрозой находятся более миллиона уязвимых устройств (основываясь на данных Shodan), и их проблемами незамедлительно стали пользоваться злоумышленники. Дело в том, что proof-of-concept эксплоит уже был опубликован в открытом доступе.

It did not take long for miscreant to spot and add this to their weapon library, we have captured activity utilizing CVE-2018-10561 CVE-2018-10562 with an active C2 up and running in VN. We will share more details soon. https://t.co/I7lE3gRWr5

— 360 Netlab (@360Netlab) May 3, 2018