Эксперты Check Point Research обнаружили уязвимости в предустановленной виртуальной клавиатуре флагманских смартфонов LG (LGEIME), протестировав такие флагманские устройства, как LG G4, LG G5 и LG G6.

Исследователи пишут, что обнаруженные баги могли быть использованы для удаленного выполнения кода с повышенными привилегиями на мобильных устройствах LG. С их помощью можно было эксплуатировать процессы обновления клавиатуры, использовать клавиатурного шпиона (keylogger), и таким образом получать доступ к конфиденциальным пользовательским данным.

Первая ошибка была связана с функцией рукописного ввода текста MyScript. Оказалось, что для обновления языка интерфейса устройство подключается к внешнему серверу через незащищенное HTTP-соединение, через которое можно провести атаку типа «Человек посередине» (Man-in-the-middle, MITM). Подобная атака позволяла загрузить на смартфон вредоносный файл вместо легитимного языкового обновления.

Вторая уязвимость была связана с местоположением языкового файла. С помощью обхода каталога атакующий мог изменить расширение файла и внедрить вредоносное ПО в конфигурационный файл каталога клавиатуры LG.

Разработчики LG рассматривают обнаруженные проблемы, как единую уязвимость с идентификатором LVE-SMP-170025. Компания уже подготовила исправления и теперь настоятельно рекомендует пользователям обновить ОС смартфонов серии G (G5, G6), серии V (Q10, Q10, V8), серии X (X300, X400, X500).