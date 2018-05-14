Эксперты Центра «Лаборатории Касперского» по реагированию на киберинциденты – Kaspersky Lab ICS CERT – проанализировали протокол OPC UA (Object Linking and Embedding for Process Control Unified Automation), разработанный специально для промышленных объектов.

В ходе исследования было выявлено 17 0-day уязвимостей в продуктах OPC Foundation, а также несколько уязвимостей в коммерческих приложениях, которые их используют. Эксплуатируя эти баги, злоумышленники могли запускать сторонний код и выполнять атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS). Сообщается, что все бреши были обнаружены и ликвидированы в марте 2018 года.

Стандарт IEC 62541 OPC Unified Architecture (OPC UA) был разработан в 2006 году консорциумом OPC Foundation для надежной и безопасной передачи данных в технологической сети. По сути, это усовершенствованная версия протокола OPC, который повсеместно применяется в различных индустриальных областях. Новые свойства и продуманная архитектура OPC UA делают его более популярным среди производителей систем автоматизации, и со временем стандарт должен стать основой коммуникации в системах промышленного интернета вещей и умных городов по всему миру.

Первоначально команда Kaspersky Lab ICS CERT проводила аудит безопасности и пентест на нескольких промышленных объектах. Все проверяемые организации использовали один и тот же программный продукт для управления технологическим процессом (ICS), и эксперты занялись поиском уязвимостей в нем. Выяснилось, что часть сетевых сервисов взаимодействовала именно по протоколу OPC UA. Это подтолкнуло специалистов к изучению протокола.

В ходе исследования обо всех обнаруженных уязвимостях незамедлительно сообщали создателям ПО. Представители OPC Foundation и других команд разработки коммерческих продуктов оперативно реагировали на уведомления и своевременно устраняли найденные неполадки.

Большинство ошибок в продуктах сторонних производителей ПО, использующих OPC UA Stack, оказалось связано с тем, что разработчики неправильно использовали функции из предоставляемого OPC Foundation API, реализованного в библиотеке uastack.dll — например, неверно интерпретировали значения полей передаваемых структур данных.