Проблема безопасности устройств на базе Android стоит очень остро с самого момента появления мобильной ОС компании Google. Тогда как устройства самой Google получают обновления безопасности регулярно, того же нельзя сказать обо всем спектре OEM-девайсов, выпускаемых другими производителями. Так, совсем недавно ИБ-специалисты выяснили, что порой даже крупные производители попросту лгут о выходе патчей и на самом деле обновлений не выпускают.

К сожалению, специалисты Google не имеют возможности контролировать всех OEM-производителей, хотя компания давно предпринимает шаги в данном направлении. К примеру, в прошлом году был запущен проект Treble, принесший значительные изменения архитектуры Android и позволивший производителям создавать и использовать универсальные компоненты поддержки оборудования, которые не привязаны к конкретным версиям Android и лежащим в их основе ядрам Linux.

Хотя запуск Treble повлиял на ситуацию, изменив ее в лучшую сторону, в Google считают, что этого недостаточно. XDA Developers сообщает, что после релиза Android P Google начнет принуждать сторонних производителей регулярно обновлять свои устройства.

Данное решение было анонсировано на прошедшей недавно конференции Google I/O Developer Conference, и издание цитирует главу безопасности Android Дэвида Клейдермахера (David Kleidermacher), который обещает, что новое соглашение для OEM-производителей позволит «значительно увеличить количество устройств и пользователей, регулярно получающих обновления безопасности».

Пока текст нового соглашения не был опубликован, поэтому остается неясным, будут ли новые условия распространяться только на флагманские решения компаний, на все новые устройства с Android P на борту, или же изменения затронут и старые гаджеты, уже поступившие в продажу. Как бы то ни было, желание Google обязать OEM-производителей регулярно выпускать обновления безопасности должно положительным образом повлиять на огромный и разрозненный рынок Android-устройств.