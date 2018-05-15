В московском Центре международной торговли стартовал ежегодный форум по практической информационной безопасности Positive Hack Days 8 . Мероприятие традиционно объединило специалистов в области технологий, информационной безопасности, молодых ученых, представителей бизнеса и власти. Организатор конференции — компания Positive Technologies

Старт PHDays

Во время проведения форума (15 и 16 мая 2018 года) организаторы PHDays 8 продемонстрируют возможные проблемы информационной безопасности, с которыми придется столкнуться государству, бизнесу и частным лицам вследствие перехода на «цифру». Главная цель — все должны осознать реальную опасность цифровой изнанки, которая скрывается за маркетинговым глянцем. Основные вопросы, которые организаторы планируют обсудить на PHDays 8, — роль государства и регуляторов в цифровизации экономики, диджитализация финансовых технологий, безопасность критической информационной инфраструктуры, меры по снижению рисков и контролю ИБ, методы и средства обеспечения физической безопасности.

Ключевым докладчиком PHDays 8 станет известный разработчик дизассемблера IDA Pro и декомпилятора Hex-Rays Ильфак Гильфанов. Помимо этого, британский эксперт и консультант по вопросам безопасности в компании SI6 Networks Фернандо Гонт подробно расскажет об устройстве протокола IPv6 и о том, как был достигнут его нынешний уровень защищенности.

«Форум PHDays — не просто площадка для обсуждения вопросов информационной безопасности, но и яркое культурное мероприятие. К примеру, в прошлые годы в рамках мероприятия проходило соревнование рассказов в жанре киберпанк, а в этот раз состоится конкурс комиксов. Мы предложили участникам не описывать будущее, а нарисовать его. Традиционно на форуме выступит проект «Модель для сборки», его ведущий зачитает два рассказа наших современников в жанре «киберпанк». Среди новшеств культурной программы форума — двухдневный музыкальный фестиваль IT-компаний Positive Hard Days. Отбор прошли шесть коллективов: все они выступят с 20-минутными сетами перед членами жюри и участниками форума PHDays», ― рассказала Виктория Алексеева, директор Positive Hack Days.

Конкурсы

Одна из самых интересных частей Positive Hack Days — хакерские конкурсы. В рамках главного соревнования форума, The Standoff, сразятся команды нападающих и специалистов по отражению кибератак. В этом году организаторы решили вывести конфликт на новый уровень. Битва развернется на макете города, вся экономика которого основывается на блокчейн-технологиях. Городская инфраструктура включает в себя ТЭЦ и подстанцию, железную дорогу, «умные дома» с рекуперацией энергии, банки с банкоматами и киосками самообслуживания. Ну и конечно, в нем работают различные онлайн-сервисы, сотовая связь и интернет.

Посетители форума также смогут попробовать свои силы во взломе систем «умного дома». Участникам самого пиратского конкурса форума ― Pirate’s Gate ― предлагается взломать системы навигации и отправить судно в свободное плавание.

Для желающих почувствовать себя шпионами организован конкурс MITM Mobile, участники которого должны выполнить задания по перехвату радиоэфира сотового оператора.

Попробовать себя в роли настоящего взломщика банкоматов можно в конкурсе Leave ATM Alone. Каждому участнику конкурса предлагается за 15 минут обойти средства защиты и извлечь деньги из устройства.

В конкурсе H@rd Logic Combat можно проверить свои знания и умения на реальных средствах низовой автоматики и противоаварийной защиты перспективной российской распределенной АСУ ТП для АЭС.