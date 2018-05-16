Специалист японской компании Ierae Security Руслан Сайфиев обнаружил уязвимости в ПО электросчетчика российского производства в ходе конкурса MeterH3cker по взлому умной электросети. Участник форума PHDays 8 сумел изменить значение израсходованной энергии на отрицательную величину. В результате виртуальная энергосбытовая компания оказалась должна исследователю 12 910 условных конкурсных рублей.

Соревнование экспертов по информационной безопасности проходит в течение двух дней (15 и 16 мая) на международном форуме PositiveHackDays 8 в Москве. Участники конкурса MeterH3cker могут снизить свои счета за электричество, обогатиться за счет энергии солнечных батарей или зарядить бесплатно электромобиль.

Руслану Сайфиеву удалось первым перехватить доступ к счетчику, тем самым ограничив доступ остальных участников. После этого он сумел изменить один из параметров устройства, что позволило ему не только обнулить показатели, но и выставить отрицательное значение потребленной энергии.

В ряде стран, где в домохозяйствах широко применяется солнечная энергетика, пользователи могут запрашивать возмещение за отданную в сеть электроэнергию.При эксплуатации подобных уязвимостей злоумышленниками такая ситуация чревата крупными убытками со стороны энергетиков.