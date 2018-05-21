

B.E.E.R даст возможность встретиться за пределами чатов и специализированных форумов, а также лично познакомиться с признанными экспертами и технологиями. Кроме того, B.E.E.R — это просто хороший повод пересечься с коллегами из разных городов и стран в день системного инженера. Форум B.E.E.R (Best Engineer Event in Republic) пройдет в Минске 27 июля 2018 года. Мероприятие ориентировано на системных, devops, сетевых и многих других IT-инженеров, а также на всех, кому интересна тематика системного инжиниринга и технологий.B.E.E.R даст возможность встретиться за пределами чатов и специализированных форумов, а также лично познакомиться с признанными экспертами и технологиями. Кроме того, B.E.E.R — это просто хороший повод пересечься с коллегами из разных городов и стран в день системного инженера.

В прошлом году на мероприятии рассматривали темы открытых технологий контейнеризации Docker, тренды антивирусной зашиты от Eset, а так же резервного копирования от Veritas и Veeam. Примеры внедрения аппаратных решений от ведущих вендоров мира, а также многие иные темы и вопросы обсуждались как в прямом диалоге, так и в кулуарах.

Организатором B.E.E.R выступает открытое сообщество системных инженеров ITG.BY, которых поддерживают активные члены сообщества из других городов и волонтеры. B.E.E.R объединяет общение и отдых специалистов и энтузиастов в области системной инженерии и администрирования. К участию в форме привлекаются доклады и докладчики инженерной тематики с практическим опытом и применением. Цель мероприятия — развивать инженерное сообщество и персонально каждого.

Формат мероприятия включает в себя доклады, краткие выступления, workshop’ы — стендовые представления вендоров. В распоряжении участников будет конференц-зал, оснащенный всем необходимым.

Начало мероприятия запланировано на 12:00, ориентировочное окончание на 18:00.

Участие бесплатное, но требует предварительной регистрации.