О необычной проблеме рассказала журналистам KIRO 7 семья из американского Портленда, владеющая «умной» колонкой Amazon Echo со встроенной помощницей Alexa. В один прекрасный день супруги получили странный телефонный звонок из Сиэтла, — звонил один из сотрудников компании, принадлежащей главе семейства. «Немедленно выключите свое устройство с Alexa, вас взломали», — предупредил он по телефону.

Как оказалось, к звонку неназванного коллегу из Сиэтла побудил странный аудиофайл, который он получил накануне. Запись содержала обычный разговор вышеупомянутых супругов, явно записанный прямо у них дома (они обсуждали собственные деревянные полы). Когда звонивший в точности пересказал супругам их недавний диалог, а также переслал тот самый файл, пострадавшие убедились, что он не лжет, поспешили отключить все четыре устройства Echo Dot, которыми владеют, и обратились за разъяснениями в поддержку Amazon.

Выслушав рассказ супругов и проверив логи устройства, инженеры поддержки пришли к выводу, что инцидент на самом деле имел место. «Умная» колонка по какой-то причине записала разговор своих владельцев, а потом отправила одному из контактов. При этом в поддержке так и не смогли объяснить, почему это произошло, лишь предположили, что устройство решило, что обращались к нему, неверно интерпретировав что-то из сказанного.

Сейчас, когда эта странная история попала в прессу, представителям Amazon пришлось объяснить произошедшее более детально. Журналисты издания ArsTechnica приводят развернутый комментарий разработчиков, в котором объясняется, что устройству «послышалось», будто кто-то сказал Alexa. После того как колонка активировалась, в дальнейшем диалоге что-то показалось ей похожим на запрос отправки сообщения («send message»). После этого устройство вслух спросило у своих владельцев, кому нужно отправить сообщение (чего те, очевидно, даже не слышали), а затем интерпретировало что-то из сказанного, как имя коллеги из Сиэтла, нашло его в списке контактов. Так как фоновая беседа к этому моменту еще продолжалась, что-то из сказанного потом было принято устройством за подтверждение отправки сообщения (достаточно было простого слова «right»).

Разработчики подчеркивают, что случившееся – это случайная череда совпадений, и подобное вряд ли повторится с кем-то еще. Тем не менее, в поддержке Amazon пострадавших заверили, что компания предпримет некие шаги, чтобы подобные случайности не повторялись в будущем.

Стоит заметить, что это далеко не первый случай, когда «умные» колонки ведут себя странно. К примеру, всего несколько месяцев назад, в марте 2018 года, владельцы устройств Amazon стали жаловаться, что помощница Alexa внезапно начинала смеяться, тем самым пугая пользователей не на шутку. Тогда разработчикам Amazon пришлось выпустить исправление, устраняющее проблему.