В апреле 2018 года разработчики Microsoft были вынуждены приостановить распространение апрельского обновления для пользователей Windows 10, владеющих некоторыми моделям SSD производства Intel и Toshiba. Согласно многочисленным жалобам пользователей, после установки обновления следующие модели накопителей перестали работать корректно:

Intel SSD серия 600p;

Intel SSD Pro серия 6000p ;

Toshiba серия XG4;

Toshiba серия XG5;

Toshiba серия BG3.

Так, использование SSD Intel приводило к отказу в работе, система часто «падала» и демонстрировала после перезагрузки экран UEFI, а SSD Toshiba продолжали работать, однако сильно нагревались и расходовали заряд батареи. Тогда пострадавшим пользователям Windows 10 рекомендовали откатить изменения, вернувшись к версии Fall Creators Update, и пообещали исправить проблему. Некоторым при этом пришлось переустанавливать операционную систему с нуля.

Разработчики Microsoft обещали представить патч в начале июня, но сумели справиться с проблемой раньше и выпустили кумулятивное обновление KB4100403 для Windows 10 и Windows Server 2016 версии 1803. Патч доступен как автоматически, через Windows Update, так и для ручного скачивания посредством Microsoft Update Catalog.