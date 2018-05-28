Майниговый пул HDAC, связанный с корейской блокчейн-платформой для интернета вещей и выпуском токенов Hyundai-DAC (DAC) был взломан. В настоящее время HDAC временно приостановил вывод средств.

Стоит сказать, что основателем HDAC является Чанг Дай-Сан (Chung Dae-sun) – племенник главы Hyundai Group и Hyundai Motor, и автогигант поддерживает работу блокчейн-стартапа. В 2017 году HDAC провел свое ICO, в котором участвовали компания Дай-Сана Hyundai BS&C, а также финансово технологическая блокчейн-фирма HyundaiPay. Токены Hyundai-DAC предлагается использовать для различных связанных с автомобилями активностей: проезда по платным трассам, оплаты проката, паркинга и так далее.

Теперь сервер майнингового пула HDAC был взломан неизвестными лицами, сумевшими получить доступ к внутренним системам. Даже после обнаружения атаки работа пула не была остановлена, и разработчики сообщили, что серверы HyundaiPay и блокчейна HDAC инцидент не затронул, однако большинство майнеров (всего пулом пользуются 229 клиентов) так или иначе пострадали.

Пока компания не разглашает никаких подробностей случившегося, и заявляет, что ведется восстановление работоспособности серверов и платформы. Из-за этого временно приостановлен вывод средств, но его планируют возобновить в самом скором времени.