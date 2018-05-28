В конце прошлой недели специалисты Cisco Talos обнаружили сложного, модульного вредоноса VPNFilter, который уже заразил порядка 500 000 устройств в 54 странах мира. В основном атаке малвари подверглись роутеры Linksys, MikroTik, NETGEAR и TP-link, а также NAS производства QNAP.

Список моделей устройств, на которых был обнаружен VPNFilter, опубликованный компанией Symantec, можно увидеть ниже.

Linksys E1200;

Linksys E2500;

Linksys WRVS4400N;

Mikrotik RouterOS для роутеров Cloud Core: версии 1016, 1036 и 1072;

Netgear DGN2200;

Netgear R6400;

Netgear R7000;

Netgear R8000;

Netgear WNR1000;

Netgear WNR2000;

QNAP TS251;

QNAP TS439 Pro;

Другие устройства QNAP NAS, работающие под управлением QTS;

TP-Link R600VPN.

VPNFilter стал всего второй угрозой для интернета вещей, которая способна «пережить» перезагрузку зараженного устройства (напомню, что первой недавно стала малварь Hide and Seek). К тому же исследователи обнаружили, что VPNFilter таит в себе деструктивную функциональность и может превратить зараженные гаджеты в бесполезные «кирпичи».

Дело в том, что во время второй стадии заражения бот VPNFilter несет в себя функцию самоуничтожения, после активации которой он перезаписывает критические части прошивки устройства и уводит его в перезагрузку. По мнению аналитиков, после такого большинство устройств уже не получился «вернуть к жизни» в домашних условиях.

В коде VPNFilter было обнаружено сходство с вредоносом BlackEnergy. Считается, что тот был создан группой предположительно российских правительственных хакеров APT28, также известной под названиями Fancy Bear, Pawn Storm, Strontium, Sofacy, Sednit, Tsar Team, X-agent, Sednit и так далее.

После того, как специалисты предположили, что имеют дело с правительственными хакерами, представители ФБР забили тревогу и оперативно перехватили управление над управляющим сервером злоумышленников, применив технику синкхола (sinkhole) к домену toknowall.com. Но несмотря на это, опасность все равно сохраняется. Ведь еще на первом этапе заражения VPNFilter сообщает своим операторам IP-адреса зараженных устройств, то есть преступники могут восстановить свою инфраструктуру в другом месте и вернуть контроль над инфицированными гаджетами.

Теперь ФБР выпустило официальное предупреждение, призывая владельцев потенциально уязвимых устройств воспользоваться проверенным советом, хорошо известным всем по сериалу IT Crowd, — выключить устройства и включить снова. Дело в том, что перезагрузка все же способна избавить зараженные гаджеты от части малвари. После этого рекомендуется отключить любые сервисы удаленного администрирования и поменять пароли на что-нибудь надежное.

Некоторые производители пострадавших гаджетов тоже отреагировали на предупреждения специалистов и подготовили бюллетени безопасности и инструкции для своих пользователей.