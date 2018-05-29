На конференции Yet another Conference компания Яндекс продемонстрировала первое устройство собственной разработки — Яндекс.Станцию. Станция — это мультимедиа-платформа с голосовым помощником Алисой, которая понимает по-русски и поможет пользователям в повседневных делах. Так, устройство может выполнять поручения, проигрывать музыку, находить видео и показывать его на экране телевизора.

«Яндекс.Станция — это первое в мире устройство с голосовым помощником, которое подключается к телевизору напрямую и работает без пульта, только на голосовом управлении, — рассказывает директор Яндекса по экспериментальным продуктам Константин Круглов. — Это лишь одна из возможностей Станции. Уже сейчас наш умный помощник берет на себя разные простые дела. Его можно позвать, попросить завести будильник или рассказать о погоде, можно просто поболтать с ним, как с живым человеком. И это только начало. Технологии позволяют встраивать Алису в самые разные продукты, так что в будущем говорить по-русски научатся и другие устройства в вашем доме».

В Яндекс.Станции не один микрофон, а сразу семь. Вместе они образуют микрофонную матрицу, которая позволяет устройству расслышать пользователя даже с другого конца комнаты. Станция определяет, откуда идет голос, и отсекает все посторонние звуки. Устройство поймет человека, даже если в комнате открыто окно, а под окном дробят асфальт. При этом микрофоны в любой момент можно отключить, обесточить одной кнопкой, после этого Алиса ничего не услышит, пока пользователь снова не нажмет кнопку.

Разработчики уверяют, что проектировали Яндекс.Станцию с оглядкой на хороший звук. Так, платформа оснащена тремя динамиками суммарной мощностью в 50 ватт, двумя пассивными излучателями и умеет работать в стереорежиме. Для аудиофилов также предусмотрена возможность снять кожух, после чего, как обещают, треки будут звучать без малейших искажений.

Большинство возможностей устройства работают при подключении к интернету, однако Станцией можно пользоваться и без него. Умную колонку подключить к телефону посредством Bluetooth, чтобы слушать с него музыку, аудиокниги или подкасты. В разработке устройства, наряду с инженерами Яндекса, участвовали внешние команды и исследовательские институты — в частности, права на технологию улучшения качества звука (Voice Quality Enhancement) переданы Институтом интегральных схем общества Фраунгофера.

Обещают, что возможности Яндекс.Станции будут постоянно расширяться. Дело в том, что Алису уже обучают не только в Яндексе. Этой весной была запущена платформа Яндекс.Диалоги, с помощью которой сторонние разработчики могут прививать помощнице новые навыки. Сегодня на Yet another Conference как раз анонсировали, что доступ к Диалогам теперь открыт для всех желающих, спустя три месяца бета-тестов.

Яндекс.Станция будет стоить 9990 рублей, а продажи стартуют летом 2018 года. Чтобы узнать об их начале, можно оставить заявку на официальном сайте. Каждый владелец Станции получит год бесплатной Яндекс.Музыки, год просмотра фильмов на КиноПоиске без рекламы и другие возможности подписки Яндекс.Плюс, а также подарки от партнеров — три месяца сериалов в «Амедиатеке» и два месяца подписки на ivi.