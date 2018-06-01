Еще на прошлой неделе пользователи Android обнаружили крайне странный баг в своих устройствах. В ответ на поисковый запрос «the1975..com» приложения Google, такие как Search, Assistant и Pixel Launcher, отображают SMS-сообщения пользователей.

Впервые сообщение о странной ошибке появилось на Reddit. Автор поста обнаружил, что его Google Pixel Launcher по какой-то причине отвечает на поисковый запрос «the1975..com» (именно с двумя точками) не результатами поиска, а списком всех его SMS-сообщений. Впоследствии пользователи установили, что это не единственный поисковый запрос, провоцирующий столь странное поведение приложений. Такую реакцию вызывают:

the1976..com;

thw1975..com;

the1975..com;

the1974..com;

Vizel viagens;

Izela viagens;

Zela viagens

Хотя некоторые приложения Google действительно имеют такую функциональность и могут отображать SMS-сообщения, но они должны делать это только по запросу пользователя, а не в ответ на случайный текст.

Проблема оказалась скорее забавной, чем опасной, ведь злоумышленник имеющий физический доступ к телефону, скорее посмотрит сообщения пользователя напрямую, а не будет обращаться к устройству со странными запросами. Тем не менее, специалисты Google уже сообщили, что проблеме были подвержены не все Android-устройства (баг проявлялся на всех моделях Pixel, OnePlus 6, Galaxy S8). Разработчики уже исправили баг, и сообщили, что обновленные версии Google Search, Assistant и Pixel Launcher уже доступны в Play Store.