Специалисты компании Solar Security, входящей в группу ПАО «Ростелеком», проверили (PDF) мобильные каршеринговые приложения на безопасность. Для участия в исследовании были выбраны каршеринг-сервисы, работающие в Москве и Санкт-Петербурге: «Делимобиль», «Карусель», Яндекс.Драйв, Anytime, BelkaCar, CAR4YOU, CAR5, Carenda, Carlion, Colesa.com, EasyRide, Lifcar, MatreshCar, Rent-a-Ride, RENTMEE, TimCar. Все приложения рассматривались в вариантах для мобильных операционных систем iOS и Android.

«Для пользователя основные риски связаны с возможным похищением аккаунта. В этом случае злоумышленник сможет свободно распоряжаться автомобилем, который в этот момент якобы использует другой человек. Очевидно, что это открывает широкие возможности для различных злоупотреблений и правонарушений, поэтому мы решили проверить, насколько хорошо защищены мобильные приложения для каршеринга», – пояснил Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании Solar Security.

Во время анализа приложений, исследователи использовали технологии автоматического бинарного анализа, но не осуществляли реверс-инжиниринг (то есть декомпиляция и деобфускация не проводились).

Среди приложений для Android первое место по уровню защищенности с большим отрывом от конкурентов заняло приложение Яндекс.Драйв. Отсутствие известных критических уязвимостей и очень малое количество уязвимостей среднего уровня (на порядок меньше, чем у конкурентов) позволяет говорить о том, что приложение достаточно безопасно как в части защиты данных пользователей, так и в устойчивости к атакам с помощью троянов или известных эксплоитов.

Второе место разделили приложения Anytime, Lifcar и «Карусель», которые показали примерно одинаковый, достаточно высокий результат. Третье место по уровню защищенности заняло приложение Carenda.

В коде прочих приложений критические уязвимости встречаются не менее 5 раз, а уязвимости среднего уровня – по несколько сотен раз, что нельзя назвать удовлетворительным уровнем защищенности. Рейтинг замыкают Rent-a-Ride, BelkaCar и CAR5.

Более половины каршеринговых приложений для Android уязвимы к атакам типа DoS и DNS spoofing. Примерно в трети случаев наблюдается небезопасное хранение конфиденциальных данных, в том числе и паролей. Кроме того, в большинстве рассматриваемых Android-приложений была обнаружена недокументированная специальная учетная запись, прописанная непосредственно в исходном коде (то есть возможный бэкдор). Такая уязвимость обнаружена в 14 из 16 проанализированных приложений для Android.

Каршеринговые приложения для iOS в целом оказались защищены хуже, чем их аналоги для Android. Так,наилучшие результаты показали Carenda, CAR4YOU, EasyRide, «Карусель» и Lifcar, а в конце списка оказались BelkaCar, RENTMEE и Anytime.

Для iOS-версий приложений характерны такие уязвимости, как слабый алгоритм шифрования, использование буфера обмена и небезопасная аутентификация. Почти во всех рассматриваемых приложениях было обнаружено использование незащищенного протокола HTTP и небезопасное хранение конфиденциальных данных. В одном случае было обнаружено, что аутентификация по отпечатку пальца в приложении реализована небезопасно.

В настоящее время сервисы каршеринга приобретают все большую популярность. По словам главы столичного департамента транспорта, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, число регистраций в сервисах краткосрочной аренды автомобиля в Москве к концу 2017 года превысило 1 миллион, а количество поездок за год достигло 5,4 миллиона. В конце 2016 года их было менее 300 тысяч. Таким образом, за год число зарегистрированных пользователей выросло почти в 4 раза.