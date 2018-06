Специалист компании NewSky Security и известный эксперт в области IoT-безопасности Анкит Анубхав (Ankit Anubhav) рассказал о забавном проколе неизвестных хакеров. Он обнаружил, что операторы двух IoT-ботнетов используют учетные данные root/root для доступа к своим управляющим серверам.

In an irony of epic proportions, we observed that an IoT #botnet variant, #Owari, which relies on default/weak credentials to hack IoT devices was itself using default credentials in its cnc server, allowing read/write access to the hacker's database.https://t.co/GYcjQFGI8a pic.twitter.com/DyQL9UmGcX

— Ankit Anubhav (@ankit_anubhav) June 4, 2018