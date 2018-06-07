Эксперты компании GuardiCore рассказали об обнаружении ботнета Prowli, который заражает модемы, серверы и IoT-устройства, а затем использует их для майнинга криптовалюты и перенаправления пользователей на вредоносные сайты.

Специалисты рассказывают, что Prowli заражает устройства, полагаясь как на брутфорс-атаки, так и на различные известные уязвимости эксплоиты для них. Так, для компрометации сайтов на WordPress вредонос применяет сразу несколько эксплоитов и пытается брутфорсить админку. Сайты на Joomla, работающие с расширением K2, взламываются через баг CVE-2018-7482. DSL-модемы преступники атакуют, используя целый ряд хорошо известных проблем. Серверы с HP Data Protector на борту компрометируют посредством CVE-2014-2623. Кроме того, злоумышленники атакуют сайты под управлением Drupal, установки PhpMyAdmin, NFS, а также серверы с открытыми SMB-портами. Для этих случаев используется перебор учетных данных.

Также, по данным GuardiCore, ператоры ботнета примеряют SSH-сканер, который помогает им подбирать логины и пароли от различных устройств, с открытыми SSH-портами.

На зараженные серверы и IoT-устройства злоумышленники в основном устанавливают майнеры криптовалюты (если зараженную систему целесообразно использовать для этих целей). Так, чаще всего на скомпрометированных гаджетах можно обнаружить майнера криптовалюты Monero, а также червя r2r2, который осуществляет SSH-атаки с зараженных устройств и помогает владельцам ботнета «расширяться».

Различные CMS-платформы, в свою очередь, заражают бэкдором WSO Web Shell. Затем такие ресурсы используются для размещение вредоносных страниц, которые перенаправляют посетителей на самые разные вредоносные сайты. Этот трафик у операторов Prowli покупают другие злоумышленники, поэтому редиректы постоянно меняются (от фишинговых страниц до фальшивой технической поддержки).

По данным GuardiCore, ранее для управления трафиком операторы ботнета использовали систему EITest, также известную как ROI777. Деятельность данного сервиса был остановлена ИБ-специалистами в апреле текущего года, однако незадолго до этого, еще в марте 2018 года, ROI777 был взломан, и дампы попали в открытый доступ. Судя по всему, все это никак не повлияло на операции Prowli, и ботнет продолжил работу как ни в чем не бывало.

Исследователи предупреждают, что Prowli скомпрометировал более 40 000 устройств, принадлежащих более чем 9000 компаниям по всему миру.