Вечером 8 июня 2018 года Роскомнадзор неожиданно вынес из реестра запрещенных сайтов более 7 000 000 IP-адресов. В итоге в списках заблокированных осталось порядка 3,7 миллионов адресов.

По данным usher2.club, были разблокированы крупные подсети /10, /12 сервисов Amazon, а также подсеть хостинга Online.net 51.15.0.0/16.

«Итого сейчас 76,5% заблокированных IP-адресов составляет Amazon AWS (это чуть меньше 3 миллионов IP-адресов, или 10% всего адресного пространства Amazon AWS), 13% заблокированных IP-адресов составляют адреса облачного хостинга DigitalOcean, 3,5% — Microsoft, и все остальные по мелочи», — пишет создатель Usher2.Club, генеральный директор хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филипп Кулин.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что снятие банов было вызвано следующим обстоятельством: