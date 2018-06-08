Компанию Facebook продолжают преследовать неприятности, связанные с приватностью данных пользователей. На этот раз из-за халатности разработчиков посты 14 000 000 человек стали видимыми для всех, вне зависимости от их фактических настроек.

Дело в том, что когда пользователь собирается опубликовать запись в социальной сети, он может выбрать, кому она будет видна. Можно сделать пост публичным, то есть видимым для всех, а можно опубликовать его только друзей или определенной группы друзей. Данная функция носит название Audience Selector, и Facebook запоминает выбор пользователя, автоматически присваивая следующим публикациям ранее выбранный статус публичности.

7 июня 2018 года разработчики Facebook сообщили, что по их вине в работе социальной сети произошел очередной сбой. Инженеры Facebook работали над новых механизмом шейринга и не заметили, что настройки Audience Selector сбились. В итоге, с 18 по 27 мая 2018 года, всем новым публикациям автоматически присваивался статус публичных, то есть видимых даже для неавторизованных пользователей. Из-за этого записи 14 млн человек были опубликованы как общедоступные, о чем многие пострадавшие даже не подозревали.

Представители Facebook пишут, что обнаружив ошибку, они потратили пять дней на исправление ситуации, — пришлось присваивать всем сделанным за указанное время записям пользователей настройки, соответствующие их прошлым публикациям. Несмотря на это, разработчики призывают всех, кто публиковал записи в период с 18 по 27 мая, просмотреть их настройки «видимости» и убедиться, что верно.

Пользователи, которых затронул сбой, увидят соответствующие уведомления и извинения компании после входа в свою учетную запись (через мобильное приложение или веб).