В минувшие выходные администрация южнокорейской криптовалютной биржи Coinrail заявила о взломе. Coinrail можно назвать сравнительно небольшой биржей: она замыкает список топ-100 по версии CoinMarketCap.

Руководство ресурса сообщает, что с серверов компании были похищено порядка 30% всего альткоин-портфеля биржи, в частности ICO-токены проектов Pundi X (NPXS), NPER (NPER) и Aston (ATX).

Сразу после официального объявления об инциденте сайт временно прекратил работу, а все оставшиеся 70% средств были перемещены на холодные кошельки. В настоящее время проводится расследование случившегося, и разработчики Coinrail уверяют, что тесно сотрудничают с пострадавшими ICO-проектами и другими обменниками и биржами, стремясь «заморозить» украденные токены и блокировать кошельки преступников. Сообщается, что совместными усилиями уже удалость блокировать почти две три украденных средств.

Хотя представители Coinrail не озвучили точную сумму, оказавшуюся в руках неизвестных взломщиков, южнокорейское издание Yonhap и разработчики Pundi X пишут, что ущерб составил порядка 40 млрд вон, то есть около 37 млн долларов США.

Вскоре после сообщения о взломе Coinrail курс Bitcoin, а также многих других криптовалют стремительно обвалился, снизившись на 5-10%. Новость о компрометации очередной биржи определенно сыграла свою роль в падении курсов, однако нельзя называть именно взлом Coinrail единственным катализатором случившегося. Дело в том, что объемы торгов Coinrail слишком малы на общем фоне, а накануне произошло еще одно немаловажное событие. Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) потребовала от руководства крупнейших бирж (в том числе Bitstamp, Coinbase, itBit и Kraken) предоставить данные о торговой активности клиентов. Эта информация интересует власти в рамках недавно начатого расследования, призванного выявить незаконные практики, которые используются для манипуляций на рынке криптовалют.