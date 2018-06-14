Компания Apple обновила официальную документацию для разработчиков приложений. В новой редакции майнинг криптовалют запрещен открытым текстом.

В частности, в новой версии документации был дополнен раздел 2.4.2, посвященный аппаратной совместимости. Здесь разработчикам рекомендуют задуматься об энергоэффективности их продуктов и указывают, что приложение не должно вытягивать все ресурсы из батареи, провоцировать чрезмерный нагрев и оттягивать на себя прочие ресурсы системы. Также в документе сказано, что приложения не должны запускать в фоновом режиме какие-либо не относящиеся к работе процессы «к примеру, криптовалютные майнеры».

В разделе 3.1.5 (b), посвященном криптовалютам, так же появилось уточнение относительно майнинга (пункт ii). Здесь сказано, что «приложения не должны заниматься добычей криптовлют, если только вычисления выполняются не за пределами устройства (к примеру, в облаке)».

Судя по всему, принимая эти запреты, инженеры Apple действуют на опережение. Пока пользователи устройств Apple мало сталкивались со скрытыми майнерами, однако на других платформах это самый настоящий тренд. Впрочем, весной текущего года в App Store для Mac уже появлялось приложение Calendar 2 со встроенным майнером. Хотя это приложение было легитимным, а добыча криптовалюты осуществлялась с согласия пользователей, Calendar 2 все равно удалили из каталога и вернули лишь после того, как разработчик согласился избавиться от майнинговой функциональности.