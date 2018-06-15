Архитектор в области защиты от кибератак и главный инженер McAfee Седрик Кошен (Сedric Cochin) обнаружил интересный баг, связанный с работой голосового помощника Cortana. Уязвимость получила идентификатор CVE-2018-8140 и была исправлена на этой неделе в составе июньского «вторника обновлений». Разработчики Microsoft писали, что баг допускает неавторизованное повышение привилегий.

Теперь, когда патч уже выпущен, Кошен описал проблему подробно. Оказалось, что злоумышленник, имеющий физический доступ к заблокированному устройству, мог воспользоваться услугам Cortana для получения доступа к данным, выполнения вредоносного кода и даже смены пароля.

Так, атакующему достаточно сказать «Hey Cortana», тем самым активировав виртуального ассистента, и попросить помощника кое-что записать. Голосовой ввод текста к появлению всплывающего окна поиска, через которое будут доступны различные функции. К примеру, через это окно можно запустить поиск по индексу приложений и файловой системе устройства.

Если атакующий задаст в поиске «pas» (от password), он сможет обнаружить все файлы в названиях и внутри которых содержится данное буквосочетание. Хуже того, при наведении курсора на результаты поиска можно увидеть не только путь к конкретному файлу и его место размещения на диске, но в некоторых случаях и его содержимое, что может оказаться большой проблемой, если в файле действительно хранится пароль.

Также после активации голосового ввода с помощью Cortana потенциальному злоумышленнику будет доступно меню правой кнопки мыши, через которое можно осуществить такие действия, как копирование пути файла, открытие директории с файлом, запуск файла от имени администратора и даже запуск PowerShell. То есть атакующий может запускать произвольные файлы и выполнять PowerShell-команды.

Кошен пишет, что скомбинировав описанные техники, атакующий способен подключить к целевому устройству USB-накопитель с вредоносным скриптом PowerShell. После этого Windows сообщит о подключении нового устройства и в небольшом уведомлении отобразит букву, присвоенную накопителю. Так преступник узнает точный путь к своему вредоносному файлу. Затем ему останется лишь обратиться к Cortana и тут же начать печатать на клавиатуре для прерывания выполнения голосовой команды и появления всплывающего окна поиска. После нужно только выполнить PowerShell-команду и запустить вредоносный скрипт с флешки. И хотя компьютер по-прежнему будет заблокирован, PowerShell-скрипт сработает, и таким образом злоумышленник сможет сделать с системой все, что вздумается, например, изменить пароль, отключить защитные механизмы, выполнить ряд каких-либо команд.

Исследователь даже опубликовал видеодемонстрацию, показывающую атаку наглядно. В ролике Кошин как раз меняет пароль на заблокированном компьютере. Хотя проблему уже исправили, специалист все равно рекомендует отключать виртуального помощника при активном экране блокировки.