В последнее время появляется все больше и больше конференций, посвященных информационной безопасности, но мероприятий, посвященных безопасности аппаратных решений, то есть различного железа, до сих пор не так много. Так появилась идея создания уникальной платформы для исследователей и энтузиастов, занимающихся кибербезопасностью железа, где они могли бы обсудить и продемонстрировать новейшие исследования в сфере атак и защиты для аппаратных решений.

В 2018 году конференция Hardwear.io охватывает следующие темы: безопасность железа, телекоммуникаций, автомобильной индустрии, смарт-устройств, медицинского оборудования, устройств SCADA/ICS, реверс-инжиниринг интегральных схем и так далее. Также ррганизаторы подготовили множество других интересных тем для обсуждения и новейших разработок в сфере кибербезопасности железа.

Даты проведения:

тренинги – 11-12 сентября 2018,

конференция – 13-14 сентября 2018.

Место проведения: NHDenHaagHotel, Гаага, Нидерланды.

Докладчики:

Kate Temkin, хардварь-хакер;

Axel Poschmann, глава Hardware Lab в DarkMatter;

Ben Gras и Kaveh Razavi, ИБ-специалисты из Амстердамского свободного университета.

По традиции в рамках мероприятия будет проведен Hardware CTF — конкурс, посвященный исключительно взлому железа. В этом году организаторы обещают представить на состязании новые и более разнообразные задания. В Hardware CTF смогут принять участие все желающие посетители конференции.

С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на официальном сайте Hardwear.io 2018. Информацию о регистрации можно найти здесь.