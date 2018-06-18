Разработчики криптовалюты Syscoin сообщили о взломе своего аккаунта на GitHub и официального репозитория проекта. Команда объясняет, что атакующие каким-то образом сумели скомпрометировать одного из разработчиков Syscoin и его учетные записи.

9 июня 2018 года неизвестные злоумышленники подменили официальный клиент для Windows (версия 3.0.4.1), опубликованный на GitHub, вредоносной версией, которая оставалась незамеченной вплоть до утра 13 июня 2018 года. Проблему обнаружили сами пользователи. Установка зараженного клиента привлекла внимание Windows Defender SmartScreen и другого защитного ПО, которое обнаруживало вредоносную активность.

Оказалось, что все пользователи, загружавшие официальный клиент (файлы syscoincore-3.0.4-win32-setup.exe и syscoincore-3.0.4-win64-setup.exe) в указанный отрывок времени, оказались заражены малварью. Интересно, что опубликованные на GitHub клиенты для Mac и Linux злоумышленники не тронули.

Хакеры оснастили свою версию клиента малварью Arkei Stealer, которая обнаруживается антивирусными решениями как Trojan:Win32/Feury.B!cl. Данный вредонос специализируется на обнаружении и похищении приватных ключей от криптовалютных кошельков.

Теперь всех пострадавших призывают срочно воспользоваться антивирусным ПО, а лучше переустановить с нуля ОС. Также представители Syscoin настоятельно советуют сменить пароли (желательно, действуя с «чистого» устройства). Все средства на незашифрованных кошельках, а также на кошельках, которыми пострадавшие пользовались после установки зараженной версии клиента, должны быть незамедлительно переведены в новые, свежесозданные кошельки. Все эти операции рекомендуется выполнять с хорошо защищенного компьютера.

Разработчики Syscoin принесли свои извинения и пообещали, что теперь все сотрудники, у которых есть доступ к GitHub, будут обязаны использовать двухфакторную аутентификацию, а также всегда производить проверки сигнатур файлов перед загрузкой.