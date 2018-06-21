Компания Check Point опубликовала майский отчет Global Threat Impact Index.

Список наиболее распространенных угроз по-прежнему возглавляют криптовалютные майнеры. Так, в прошлом месяце с этой проблемой столкнулись почти 40% организаций в мире. Очевидно, что злоумышленники все еще считают этот метод «заработка» прибыльным и эффективным. Эксперты отмечают, что для предотвращения такого рода атак, как и любых других, организациям чрезвычайно важно развертывать многоуровневую стратегию кибербезопасности, которая защищает как от известных вредоносных семейств и атак, так и от новых угроз.

Бесспорным лидером рейтинга наиболее активных вредоносов уже пятый месяц подряд выступает криптомайнер Coinhive, от которого пострадали 22% организаций. По сравнению с апрелем 2018 года (16%) количество атак увеличилось почти на 50%. Еще один майнер, Cryptoloot, расположился на втором месте (11%), а третье место занимает вредоносное рекламное ПО Roughted (8%).

Самые активные угрозы мая 2018:

↔ CoinHive— майнер, предназначенный для добычи криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда тот посещает веб-сайты.

↑ Cryptoloot — майнер, использующий мощности ЦП или видеокарты жертвы, а также другие ресурсы для майнинга криптовалюты; добавляет транзакции в блокчейн и выпускает новую валюту.

↑ Roughted— масштабная кампания вредоносной рекламы, которая используется для распространения вредоносных сайтов, эксплоит-китов и вымогателей. Она может использоваться для атаки на платформы любого типа и любой ОС, а также способна противостоять блокировщикам рекламы, чтобы обеспечить наиболее широкий охват.

В рейтинге самого активного вредоносного ПО для атак на российские организации так же присутствуют упомянутые майнеры. Так, в РФ самыми активными угрозами стали вредоносные Cryptoloot (40%) и Coinhive (36%), за ними на третьем месте расположился набор эксплоитов Rig EK (21%).

В свою очередь, топ мобильный вредоносов мая выглядит следующим образом.

Самые активные мобильные угрозы мая 2018:

Lokibot — банковский троян для Android, который крадет пользовательские данные и требует за них выкуп. Может заблокировать устройство, если удалить его права администратора.

— банковский троян для Android, который крадет пользовательские данные и требует за них выкуп. Может заблокировать устройство, если удалить его права администратора. Triada — модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии загруженной малвари.

— модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии загруженной малвари. Lotoor — инструмент для взлома, который использует уязвимости в ОС Android, чтобы получить привилегии суперпользователя на взломанных мобильных устройствах.

Исследователи Check Point также проанализировали наиболее эксплуатируемые уязвимости, и картина практически никак не изменилась, по сравнению с апрелем 2018 года. На первом месте уязвимость CVE-2017-7269 с глобальным охватом 46%, затем CVE-2017-10271 (40%), на третьем месте SQL-инъекция, затрагивающая 16% организаций во всем мире.