В августе 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге состоится крупнейший ежегодный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и искусству. Главной темой фестиваля станет HUMAN EVOLUTION, – спикеры фестиваля будут говорить о будущем человечества, технологической утопии и антиутопии, гражданских правах киборгов, техноэтике и дилеммах, связанных с развитием искусственного интеллекта, о городах будущего, цифровом бессмертии, колонизации Марса и Луны, сексе на расстоянии и многом другом.

Даты и место проведения

Москва: 11-12 августа 2018 года, Коломенское

Санкт-Петербург: 18-19 августа 2018 года, Елагин остров

Спикеры

В лекториях фестиваля выступят самые яркие российские и зарубежные спикеры. В отличие от прошлых лет, когда у фестиваля был только один хедлайнер в каждом городе, в этот раз Geek Picnic соберет целую плеяду звездных ученых, футурологов и популяризаторов науки, среди них:

Лиза Рэндалл , специалист в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии, первая женщина, получившая должность физика теоретика в MIT и Гарварде (в 2007 году Лиза Рэндалл была включена в список 100 наиболее влиятельных людей года по версии журнала «Time»);

, специалист в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии, первая женщина, получившая должность физика теоретика в MIT и Гарварде (в 2007 году Лиза Рэндалл была включена в список 100 наиболее влиятельных людей года по версии журнала «Time»); Майкл Шермер , американский историк и популяризатор науки, основатель Общества скептиков;

, американский историк и популяризатор науки, основатель Общества скептиков; писатель Джеймс Баррат , автор книги «Последнее изобретение человечества», входящей в топ-список книг, повлиявших на Илона Маска;

, автор книги «Последнее изобретение человечества», входящей в топ-список книг, повлиявших на Илона Маска; Сет Стивенс-Давидовиц, автор бестселлера «Все лгут», Data Scientist и колумнист The New York Times.

Программа

Программа фестиваля будет состоять из нескольких тематических треков: биотехнологии, искусственный интеллект и техноэтика, космос, блокчейн и криптовалюты, science art и другие. В рамках каждого трека пройдут лекции от известных ученых и жаркие дискуссии о будущем человечества, будут представлены масштабные арт-объекты в стиле ретрофутуризма и интерактивные инсталляции.

Участников фестиваля также ждет большое пространство летних развлечений: бластер-баттл, сборка мини-дронов, выставка технообъектов, VR-зона, зона научной фантастики, аллея комиксов, зоны олдскульных видеоигр, стимпанка и, конечно, косплей-шоу. Впервые на фестивале появится ряд специальных зон, которые заинтересуют IT-специалистов, в том числе закрытая зона отдыха только для айтишников – «Декомпиляция».

Чемпионат по ретроиграм

На фестивале будет организована специальная зона старых компьютеров и видеоигр. Сыграть в легендарные Rock-n-Roll Racing, River Raid, Battle City и другие игры на старых консолях и компьютерах можно будет в зоне Oldschool Games, организованной командой RetroTech Squad.

Участники сразятся в чемпионате по Ultimate Mortal Kombat 3 на Sega Megadrive. Можно приходить со своими падами. Турнир будет проходить по системе double elimination, когда участники выбывают из игры после двух поражений. Победители смогут не только поразить всех собравшихся замысловатыми комбо, но и получат приз от организаторов – пад от 8Bitdo. Fatality!

Также на фестивале будут представлены приставки Nintendo, NEC и SEGA, рабочие станции Apple, Amiga и Atari, компьютеры ZX Spectrum, «Электроника», MSX и многое другое. Участники узнают, какими были компьютерные игры на рубеже веков, во что играли дети девяностых, какие консоли и платформы остались на обочине истории, а какие живут и развиваются по сей день.

Каждый посетитель сможет сколько угодно играть и работать с экспонатами: программировать, играть, рисовать, писать музыку и не только. Только концентрированная ностальгия, незабываемый опыт, возможность окунуться в прошлое на фестивале будущего.

Зону Oldschool Games также украсят сольные выступления известного VGM-гитариста GearX2 с программой металлических каверов на саундтреки из компьютерных игр и одного из лучших 8бит исполнителей GameGate, чьи музыкальные перформансы на чипах Nintendo GameBoy объединяют множество разных направлений и стилей.