Necurs – один крупнейших спамерских ботнетов мира, активный как минимум с 2012 года. В его состав которого входят порядка 6 млн зараженных хостов. На протяжении 2017 года ботнет использовали для распространения вредоносных программ? включая шифровальщиков Locky и Scarab, неоднократно попадавших в рейтинги наиболее активной малвари.

Теперь специалисты Trend Micro предупреждают, что владельцы спамерской сети вновь изменили тактику атак. Еще в апреле текущего года Necurs использовал для обмана пользователей файлы .URL с модифицированными иконками, заставляя жертв поверить, что они открывают файл совсем другого типа. В итоге эти файлы задействовали протокол Server Message Block (SMB), исполняли пейлоад с удаленного сервера и обходили антиспамерские фильтры.

Недавно операторы Necurs перешли к другой схеме атак. Теперь они стали использовать файлы IQY (Internet Query), замаскированные под предложения скидок, маркетинговые акции и так далее. При открытии такие файлы позволяют пользователю импортировать данные из внешних источников в таблицу Excel. Причем полученная информация может быть и формулой Excel, которую программа автоматически выполнит после получения.

Именно этим и пользуются злоумышленники: загруженные из внешних источников данные, содержат скрипт, который злоупотребляет функциональностью Dynamic Data Exchange (DDE) для запуска командной строки и старта процесса PowerShell. В итоге удаленный скрипт PowerShell осуществляет «бесфайловую» атаку на систему жертвы и загружает финальный пейлоад — бэкдор FlawedAMMYY. Судя по всему, малварь построена на базе утекшего исходного кода Ammyy Admin, легитимного инструмента для удаленного администрирования.

FlawedAMMYY не только предоставляет злоумышленниками неавторизованного доступа к системам жертв, но также может использоваться для исполнения различных команд, полученных от своих операторов. К примеру, малварь может обеспечивать доступ к менеджеру файлов, показать экран, отключить визуальные эффекты ОС, использовать RDP SessionsService, аудиочат и так далее.

Эксперты Trend Micro отмечают, что использование файлов IQY значительно усложняет обнаружение вредоносных писем и их фильтрацию. Дело в том, что файлы IQY представляют собой обычные текстовые файлы, их структура соответствует обычным Web Queries, то есть фильтрам крайне трудно распознать в них угрозу. Аналитики пишут, что в таком случае остается либо признать все файлы IQY потенциально опасными, либо использовать защитные продукты, которые способны распознавать и блокировать вредоносные URL.

В начале июня 2018 года мы уже рассказывали о том, что операторы Necurs не единственные, кто взял на вооружение данную тактику. Первые спамерские послания с вложениями .IQY были обнаружены еще в конце мая текущего года. Тогда эксперты акцентировали внимание на том, что во время открытия файлов IQY Excel неоднократно предупреждает пользователя о потенциальной опасности и запрашивает подтверждения. Специалисты Trend Micro так же обращают внимание на этот аспект, но, к сожалению, пользователи зачастую игнорируют такие предупреждения и не читают написанного вовсе.