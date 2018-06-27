Разработчики Sophos устранили сразу несколько опасных проблем в Windows-клиентах SafeGuard Enterprise, SafeGuard LAN Crypt и SafeGuard Easy. Баги позволяли атакующему выполнить произвольный код с правами SYSTEM.

Сразу шесть багов (CVE-2018-6855, CVE-2018-6857, CVE-2018-6852, CVE-2018-6851, CVE-2018-6856, CVE-2018-6853 и CVE-2018-6854) обнаружили в продукции Sophos специалисты британской компании Nettitude Labs.

В своем блоге исследователи уже обнародовали детальную информацию обо всех шести уязвимостях, а также опубликовали видеодемонстрацию эксплуатации багов, которая позволяет повысить привилегии до уровня SYSTEM.

Специалисты Nettitude Labs пишут, что перед багами уязвимы следующие продукты:

SafeGuard Enterprise00.4 и ранее (исправлено в 8.00.5);

SafeGuard Easy00.2.35 и ранее (исправлено в 7.00.3);

SafeGuard LAN Crypt95.1.13 и ранее (исправлено в 3.95.2).

Представители Sophos сообщают, что им не известно о случаях использования этих проблем злоумышленниками, а также о существовании готовых эксплоитов для свежих уязвимостей. Также в заявлении компании подчеркивается, что баги нельзя эксплуатировать удаленно. Тем не менее, пользователям SafeGuard Enterprise, SafeGuard Easy и SafeGuard LAN Crypt для Windows рекомендуется установить патчи как можно скорее.